Napoli, l'arrivo di Manolas può sbloccare anche le mosse in mediana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas si avvicina al Napoli a grandi passi. La trattativa con la Roma infatti è alle battute finali: sarà il centrale greco il sostituto di Raul Albiol che ieri ha effettuato le visite mediche col Villarreal e nelle prossime ore al Napoli arriverà il pagamento della clausola rescissoria da circa 5mln di euro. Il club partenopeo verserà alla Roma quindi più o meno l'equivalente della clausola del difensore prima del 30 giugno - come da esigenze giallorosse - , ma nell'affare rientrerà anche Amadou Diawara, soltanto dal 1 luglio e quindi nel prossimo bilancio andando virtualmente a far scendere l'operazione Manolas di circa 16-18mln di euro.

Tra giovedì e venerdì dovrebbe andare in scena l'incontro decisivo tra le parti per mettere nero su bianco le varie questioni economiche e di bilancio. L'impulso all'inserimento di Diawara è arrivato dopo aver constatato da parte della Roma le difficoltà nell'arrivare a Veretout. Il centrocampista della Fiorentina a questo punto è una opzione - oltre che per il Milan - nuovamente per il Napoli per completare il reparto una volta definito proprio l'addio di Diawara, oltre a quello di Rog. L'esigenza dei partenopei infatti è di sbloccare, prima di Dimaro, le cessioni di tanti giocatori che non rientrano nei piani di Ancelotti, per una questione di posti e caselle nella composizioni della rosa oltre che economica e di monte ingaggi.