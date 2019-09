© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono 29 i precedenti in competizioni ufficiali del Liverpool contro squadre italiane (Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma e Udinese). Il bilancio per i Reds parla di tredici vittorie, tre pareggi e tredici sconfitte. Per quanto riguarda i soli match disputati in Italia il Liverpool ha vinto in sole tre occasioni, contro Inter, Roma e Udinese.