© foto di J.M.Colomo

Secondo la Gazzetta dello Sport, in ottica Napoli sono in forte rialzo le quotazioni di Stanislav Lobotka in vista del mercato di gennaio. Centrocampista slovacco del Celta Vigo, lo stesso giocatore avrebbe fatto capire al club galiziano la propria voglia di sposare la causa azzurra, anche se la clausola da 50 milioni frena la trattativa. Il Napoli non vuol spendere quella cifra e il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe studiando un'offerta da 3 milioni per il prestito con diritto/obbligo di riscatto a giugno fissato a 27 milioni.