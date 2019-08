Napoli, Lozano oggi si allena. Ufficialità rinviata per motivi burocratici

Ancora non è arrivata l'ufficialità di Hirving Lozano al Napoli, ma solamente per questioni burocratiche. Servirà qualche giorno, con il messicano che dovrà tornare in Olanda per avere la documentazione necessaria per rientrare in Italia sfruttando la normativa del Decreto Crescita, che consentirà al Napoli di pagare solo il 50% di tasse sull'ingaggio del giocatore. Intanto, col permesso del PSV, Lozano potrà allenarsi già oggi a Castel Volturno, dove conoscerà il tecnico Carlo Ancelotti e i suoi nuovi compagni di squadra.