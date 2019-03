© foto di Imago/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Hirving Lozano e sul futuro del ventitreenne esterno messicano del PSV Eindhoven. La società olandese lo ha messo in vendita per non meno di 40 milioni di euro: Mino Raiola, agente del ragazzo, chiede per lui almeno 3,5 milioni di euro. Il Napoli è in prssing da tempo e sul ragazzo centroamericano c'è con forza anche il Manchester United.