Napoli, Manolas è azzurro: con Ancelotti non solo colpi prospettici

Tutto come previsto. Nessuna sorpresa ieri nella definizione dell'acquisto di Kostas Manolas. Il Napoli ha risolto gli ultimi dettagli col giocatore, respingendo il gioco al rialzo sull'ingaggio da circa 3,5mln di euro più bonus, arrivando alla fumata bianca con la firma dei contratti. In serata è arrivata anche l'ufficialità della Roma, che ha confermato il "corrispettivo fisso di 36mln di euro", ed il saluto del difensore all'ambiente giallorosso. A partire da oggi, invece, con l'inizio del nuovo esercizio di bilancio, la Roma potrà annunciare l'arrivo di Amadou Diawara per circa 18mln di euro più 2-3mln di bonus.

L'annuncio del Napoli arriverà solo dopo le visite mediche che il giocatore dovrebbe effettuare al massimo nel giro di quarantotto ore. Atteso ad ore anche l'ufficialità dell'addio di Albiol che ha già svolto le visite mediche col Villarreal e lascerà il posto proprio al greco che potrà formare con Koulibaly una delle coppie più forti del campionato. Quello di Manolas è un acquisto che crea inevitabilmente entusiasmo nella piazza, trattandosi di un giocatore già pronto e per età ed ingaggio non propriamente negli standard estivi del Napoli, ma che segna anche l'impatto di Ancelotti sulle scelte del club, orientato su profili già di livello internazionale e che rappresentano certezza già per l'immediato. Discorso valido per Manolas, ma ancora di più per James su cui il Napoli ora potrà concentrarsi per provare a chiudere l'affare.