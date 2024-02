Napoli, Meluso: "Calzona ha un grosso vantaggio. Kvara? Nessuna contestazione"

Il Napoli sfida il Cagliari in trasferta nella 26^ giornata di Serie A, gli azzurri vogliono il bottino grosso per ritrovare la forma e raccogliere punti importanti per la seconda parte di stagione. Dopo il buon pareggio interno contro il Barcellona in Champions League, mister Calzona esordisce in campionato; nel prepartita il direttore Meluso ha commentato così a Dazn:

- Qual è il valore aggiunto di mister Calzona?

"Calzona parte con un grosso vantaggio rispetto a chiunque altro, cioè quello di aver vissuto un passato recente da protagonista, quindi conosce gran parte dei calciatori e quali corde toccare. Già vedendo i primi allenamenti, ci siamo resi conto che siamo già sulla buona strada".

- Si parla di una multa per Kvaratskhelia, per l'atteggiamento avuto dopo la sostituzione col Barcellona. E' un segnale da parte della società?

"Kvara non ha avuto nessun comportamento non professionale, qualsiasi giocatore che viene sostituito non è contento. Ci ha confidato di essere arrabbiato della sua prestazione. Ha avuto l'atteggiamento da grande campione, non ha contestato la scelta".