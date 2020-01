Napoli, mercato di gennaio da record: 33 milioni spesi da De Laurentiis

Trentatrè milioni di euro per il mercato di gennaio, un vero e proprio record per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che non aveva mai speso così tanto nell'ultimo decennio nella finestra di riparazione. Dodici per Demme e ventuno, bonus esclusi, per Lobotka: questo il conto totale delle spese per i due centrocampisti che presto saranno a disposizione di Gattuso. Di seguito le spese degli ultimi 10 anni nel mercato di gennaio del Napoli, riportate dal Corriere dello Sport:

2010: 3,7 milioni

2011: 9,8 milioni

2012: 13,5 milioni

2013: 4,2 milioni

2014: 18,5 milioni

2015: 12,5 milioni

2016: 9,6 milioni

2017: 18,5 milioni

2018: 5,7 milioni

2019: 0