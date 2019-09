© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Abbiamo fatto 60' sottotono e contro la Juve non te li puoi permettere. Sono andati avanti 3-0 ma abbiamo avuto la forza di crederci, dopo la prima rete abbiamo giocato ancora meglio ed avevamo trovato il pareggio". Alex Meret, portiere del Napoli, a Radio Kiss Kiss parla così dell'ultima gara contro la Juventus: "Questo è un segnale di grande forza, ma dobbiamo riflettere sui primi 60'. Rimontare tre reti a Torino però non è da tutti, peccato per l'episodio finale".

Sulla prossima sfida contro la Sampdoria: "Davanti hanno calciatori molto forti, non dobbiamo sottovalutare la gara che sarà la prima davanti al nostro pubblico. Dopo la Juve ci sarebbe piaciuto tornare subito in campo per metterci alle spalle la gara, ma c'è stata la sosta della nazionale".

Sull'esordio in Champions contro il Liverpool: "Si parte subito con la squadra che ha vinto la Champions, siamo in un girone difficile ma sappiamo che in questa manifestazione è così. Dobbiamo cercare di fare punti. Da bambino giocare gare come queste era un sogno, ora trovarsi a giocarsela mi mette tanta felicità. Se il mister deciderà di schierarmi cercherò di fare del mio meglio".