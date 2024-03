Napoli, Meret: "Dobbiamo ripartire da questa voglia. Juan Jesus? Ero lontano"

vedi letture

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Sky dopo il pari di San Siro contro l'Inter: "Sapevamo il valore del nostro avversario, in casa ha sempre vinto. Sapevamo che c'era da soffrire e abbiamo provato a fare il nostro gioco. Alla fine penso che sia stato un pareggio giusto e dobbiamo ripartire da questa voglia di aiutarsi l'uno con l'altro, da questa concentrazione, ci mancano ancora partite e vogliamo arrivare al nostro obiettivo".

Non è entrato Osimhen, è un segnale dell'allenatore?

"Probabilmente Victor non era al meglio, il mister non ha voluto rischiarlo ma abbiamo giocatori che quando giocano fanno del loro meglio. Sia Raspadori che Simeone hanno fatto il massimo, sappiamo che tutti sono importanti e anche in allenamento c'è una grande risposta del gruppo. Dobbiamo continuare su questa squadra".

Cosa ha detto Juan Jesus all'arbitro sul diverbio con Acerbi?

"Non ho parlato con Juan Jesus, ho visto da lontano e non posso dire".

Cosa ha fatto di diverso Calzona rispetto al passato?

"Io penso che abbia lavorato sia da un punto di vista tattico, di costruzione che ci era un po' mancata, provare a riprendere quelle trame che ci hanno permesso di iniziare l'azione e saltare le linee. Abbiamo lavorato tanto anche sulla pressione, cercare di stare alti e corti, permette di recuperare palla più vicino alla porta ed essere pericolosi. E anche a livello psicologico ci ha dato fiducia: ci era mancato qualcosa nella prima parte, c'è ancora qualcosa da migliorare per arrivare all'obiettivo".

Distanza siderale dall'Inter: vi chiedete mai come sia possibile?

"Se pensiamo all'anno scorso è ovvio che dobbiamo essere insoddisfatti, però adesso dobbiamo pensare poco e lavorare tanto".