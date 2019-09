© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Lozano è una bella alternativa ai grandi attaccanti che abbiamo davanti. È un giocatore con grandi colpi, ci potrà dare una grandissima mano nel corso di questo campionato". Alex Meret, portiere del Napoli, a Radio Kiss Kiss parla così del potenziale della squadra di Ancelotti.

Sull'ultimo arrivato Llorente: "Essendo un gruppo giovane avere uno di esperienza come lui fa bene. Sono convinto che si inserirà subito al meglio e che ci darà una grande mano. Sarà positivo avere una punta con caratteristiche diverse rispetto agli altri, che ci potrà far salire in alcune situazioni. Gli auguro di fare tanti gol".

Sull'attaccante che riesce a metterlo più in difficoltà: "Ci riescono tutti. Sono grandi attaccanti con caratteristiche diverse, ognuno ha grandi colpi e sono tutti molto bravi".