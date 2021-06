Napoli, mezza Europa su Gudmundsson del Groningen: Giuntoli prova ad anticipare la concorrenza

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a seguire Gabriel Gudmundsson, 21 anni, esterno mancino del Groningen. Negli ultimo giorni - scrive la rosea - Giuntoli ha intensificato nuovamente la discussione, preoccupato forse dal fatto che anche il Milan pare interessato a questo ragazzo che ha diversi ammiratori in Europa. Piace, per esempio, al Lipsia e al Borussia Dortmund, mentre in Premier League è seguito dal Manchester City. Per anticipare la concorrenza il Napoli potrebbe sferrare l'affondo finale: il suo cartellino costa meno di milioni di euro.