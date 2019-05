© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski sono vicini al rinnovo con il Napoli. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui entrambi dovrebbero portare la scadenza del contratto al 2024 (allungando dunque di tre anni). Per l'attaccante il discorso è nelle mani del suo manager e ci sono soltanto cose positive da raccontare, mentre per quel che riguarda il centrocampista ex Udinese ci sono ancora dei dettagli da limare e i tempi saranno un po' più lunghi.