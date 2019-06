Napoli, no all'Inter per Fabian Ruiz e Zielinski

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Zielinski e Fabian, il Napoli dice no all'Inter", scrive così il Corriere del Mezzogiorno in edicola questa mattina. Nei colloqui fra i due club, l'Inter avrebbe chiesto al Napoli i due centrocampisti, ma da parte della società partenopea è arrivato un secco no. Fabian - si legge - , è un talento con ampi margini di miglioramento, una proficua intuizione di mercato destinata solo a crescere di valore. Per quanto riguarda Zielinski invece, il Napoli è vicino all'accordo per il rinnovo del contratto:i ngaggio da 2,5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. Non solo, non dovrebbe esserci clausola rescissoria nel suo contratto.