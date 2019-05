Napoli, nuovi positivi contatti per Veretout della Fiorentina

© foto di Federico De Luca

Il nome di Jordan Veretout, centrocampista classe '93 della Fiorentina, da tempo è accostato con forza al Napoli anche se una vera e propria accelerata non è ancora avvenuta. Nelle ultime ore però, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono andati in scena nuovi positivi contatti fra le parti.

La sensazione tuttavia, aggiungiamo noi, è che novità di spessore in un senso o nell'altro potranno arrivare solo dopo il CdA viola in programma nella giornata di sabato.