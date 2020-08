Napoli, nuovo nome per la corsia mancina: sondaggio per lo spagnolo Sergio Reguilon

vedi letture

Sondaggio del Napoli per Sergio Reguilon. Come riporta Sky Sport, in queste ore gli azzurri avrebbero preso informazioni sul talentoso terzino sinistro del Real Madrid, attualmente in prestito al Siviglia.

Lo spagnolo classe '96, autore di un'ottima stagione e a segno nella sfida di giovedì scorso contro la Roma, ha però richieste importanti anche dalla Premier League.