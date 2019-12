© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessuna conferenza stampa, riporta 'TuttoNapoli.net', alla vigilia di Udinese-Napoli. Nella giornata di domani Carlo Ancelotti non presenterà il match valido per la quindicesima giornata di Serie A.

Il silenzio stampa dei partenopei sembrava interrotto quando, in occasione dell'ultimo match col Bologna, il ds Giuntoli s'è presentato ai microfoni di Sky pochi minuti prima del fischio d'inizio e lo stesso Ancelotti in sala stampa al termine della partita. Invece, pochi giorni dopo, nuovo cambio di rotta: domani il Napoli non parlerà.