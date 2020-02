vedi letture

Napoli, nuovo tentativo per il rinnovo di Allan. L'agente chiede 4 milioni a stagione

Nuovo tentativo per il rinnovo di Allan con il Napoli. Come si legge sulle colonne de Il Mattino infatti, dopo un primo approccio non positivo, ci sarà un nuovo incontro già fissato al termine della stagione con Juan Arribas, agente del mediano brasiliano, che ha presentato la sua richiesta di 4 milioni a stagione. Una richieste che - si legge - difficilmente verrà accolta dal Napoli, con il club azzurro intenzionato ad articolare un discorso su più livelli, anche in base a quella che sarà la situazione del Napoli nelle coppe per la prossima stagione.