Napoli, obiettivo De Paul: Verdi o Ounas per far calare il prezzo

© foto di Federico Gaetano

Il Napoli pensa alla strategia per arrivare a Rodrigo De Paul dell'Udinese. Secondo quanto riportato da Radio Marte i bianconeri chiedono 30 milioni di euro per l'argentino, ma i partenopei sono fermi a 20.

Possibili contropartite - Per far abbassare la richiesta dei friulani il club azzurro potrebbe offrire alcune contropartite tecniche e i nomi sono quelli di Simone Verdi e Adam Ounas: in questo modo, soprattutto inserendo l'ex Bologna, la cifra cash sarebbe inferiore ai 20 milioni.