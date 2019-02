Il Napoli ha messo gli occhi su Nicolas Pépé, attaccante franco-ivoriano classe '95 di proprietà del Lille. Sportmediaset scrive che il club azzurro segue il calciatore da diversi mesi, nonostante l'agguerrita concorrenza di Bayern Monaco, Barcellona e Arsenal. Recentemente il direttore sportivo del Lille, Luis Campos, ha sparato alto: “Pèpè per noi vale 80 milioni”. E' vero che è stato paragonato a Neymar, ma forse il presidente Gerard Lopez si accontenterebbe di sedersi a trattare per 50 milioni di euro un giocatore che un anno e mezzo fa è stato pagato 10 quando è stato preso dall’Angers. Nato in Francia, Pépé ha però già vestito la maglia della nazionale ivoriana in dieci occasioni segnando tre gol.