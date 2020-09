Napoli, offerta da 7 milioni di euro dello Spartak Mosca per il laterale Elseid Hysaj

vedi letture

Emergono i dettagli dell'offerta dello Spartak Mosca per il laterale del Napoli, Elseid Hysaj. Secondo quanto raccolto da TMW, il club russo avrebbe presentato infatti una proposta da sette milioni di euro per il cartellino del calciatore ex Empoli, in scadenza di contratto nel 2021. Hysaj e gli azzurri si sarebbero presi qualche ora per riflettere sul futuro.