Napoli, offerti 25 milioni alla Roma per Under. I giallorossi (per ora) non scendono da 30

vedi letture

Il Napoli si muove in maniera concreta con la Roma per arrivare a Cengiz Under. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis ha offerto alla Roma 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore turno. Per i giallorossi non è ancora abbastanza, visto che la richiesta non scende dai 30 milioni. Un gap di 5 milioni che, per il quotidiano, non è ostacolo insormontabile visto che l'affare è dato come probabile.