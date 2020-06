Napoli, oggi il calendario: Gattuso prepara l'inizio sprint ed il turnover ogni tre giorni

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Gattuso, oggi il Napoli è pronto a tornare in campo in attesa di conoscere anche il calendario di questo finale di stagione. Si va verso l'ok del Governo all'anticipo delle semifinali di Coppa Italia al 12-13 (con la finale sempre al 17) mentre poi si inizierà il campionato il 20-21 giugno con i quattro recuperi della 25esima giornata. Per il Napoli dopo la partita di Coppa (e l'eventuale finale) si proseguirà il 23-24 col turno infrasettimanale contro il Verona e così via ogni tre giorni. Un cammino prevalentemente in notturna considerando che solo una decina di partite dovrebbe essere fissate al pomeriggio (non più di due volte per squadra) e mai sui campi di Napoli e Lecce.

Gattuso ed il suo staff hanno già calibrato la preparazione per partire al meglio il 12 o il 13 con un match subito da dentro o fuori, la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Oggi però conosceranno nel dettaglio date ed orari delle singole partite che potranno affrontare contando sul turnover di una rosa lunga ed assortita, non sfruttata a pieno nei primi mesi quando la necessità era dare una fisionomia ed una solidità ad una squadra che con Ancelotti aveva perso certezze e si era smarrita proprio nel trasformismo. Il Napoli conta riserve di lusso in ogni reparto, ad eccezione in questo momento forse al centro della difesa: con lo stop di Manolas, Gattuso punterà su Koulibaly-Maksimovic ma la prima alternativa è Luperto, che non sempre ha preso in considerazione, ma nell'eventualità il tecnico ha già adattato in quella zona Di Lorenzo.