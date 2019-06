Napoli, operazione Manolas: Diawara rifiuta il Wolverhampton

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grandi operazioni di mercato in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri hanno già avanzato un'offerta per Elmas, calciatore classe 1999 del Fenerbahce. Nel frattempo la dirigenza continua il pressing per Manolas: nella trattativa è stato anche inserito Diawara, che ha rifiutato il trasferimento al Wolverhampton in attesa della Roma. Segnali positivi anche per quanto riguarda James Rodriguez: il Real può aprire al prestito con diritto di riscatto, formula ideale per il Napoli.