Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli, dopo il match con lo Zurigo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Devo dare il massimo quando il mister mi fa giocare per ripagare la fiducia. Ora gioco un po' di più, Ancelotti mi parla di più di Sarri, mi sprona, mi dice di dare il massimo per fare gol. Io cerco di fare di tutto per lui e per farmi vedere sempre presente quando mi chiama in causa. Sono cresciuto in maturità. I discorsi di Ancelotti sono diversi da Sarri, mi fa provare a saltare l'uomo per fare la differenza. In Francia avevo un allenatore che mi parlava molto, per un calciatore come me è importante. E Ancelotti mi parla di più".