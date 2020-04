Napoli, partita sempre aperta per il rinnovo di Mertens: Inter e Chelsea alla finestra

Come si legge sulle pagine de Il Mattino, non appena riprenderanno le attività sportive, in casa Napoli sarà anche tempo di discutere i rinnovi dei contratti dei giocatori in scadenza. Il primo incontro sarà con Dries Mertens che ha il contratto in scadenza il 30 giugno. Ad inizio marzo c'era stato un incontro fra il belga ed il presidente De Laurentiis e furono messe basi concrete per il rinnovo. L'emergenza Coronavirus ha bloccato tutto e la partita per il rinnovo è ancora aperta: su Mertens ci sono sempre Inter, Atletico Madrid e Chelsea.