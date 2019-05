© foto di J.M.Colomo

Dopo il gol nella finalissima di Coppa del Re dello scorso fine settimana, si prospetta una trattativa ancora più complicata per il Napoli. Rodrigo è un obiettivo importante per rinforzare un attacco troppo spesso a secco di alternative dopo il passaggio al 4-4-2 varato da Ancelotti ma il rinnovo sottoscritto dall’ispano-barsiliano nel novembre del 2017 ha fissato il nuovo termine del contratto al 30 giugno del 2022, con annessa una clausola rescissoria monstre da 120 milioni. L’offerta da 40 milioni preparata per lui da Giuntoli è stata rispedita al mittente, ma per una cinquantina di milioni si potrebbe chiudere. Il ragazzo, a quanto pare, avrebbe ricevuto grandi referenze sul campionato italiano e sul Napoli, in particolare, da Rafinha. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport.