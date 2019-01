Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Spagna intriga sempre il Napoli, che ha avuto contatti con il Villarreal per Pablo Fornals, centrocampista offensivo che potrebbe trovare spazio su entrambe le fasce nel 4-4-2 di Ancelotti. Fornals è un talento del ’96, compagno di squadra di Fabian Ruiz nella Nazionale Under 21, e vanta già due presenze nella Nazionale maggiore. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 30 milioni ma il Villarreal, penultimo in Liga, accetterebbe anche una cifra vicina ai 20 milioni che gli permetterebbe di rinforzare la squadra per conquistare la salvezza. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.