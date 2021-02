Napoli, Petagna salta anche la sfida con il Benevento: tornerà ad inizio Marzo

L’emergenza in casa Napoli non sembra arrestarsi, è arrivata la diagnosi anche per Petagna: distrazione parcellare al retto femorale destro. A parlare dell'infortunio del centravanti è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: Il bomber ex Spal si è fermato nell’allenamento di lunedì, ha accusato un forte fastidio e non potrà dare il suo contributo per un paio di settimane. Il rientro è previsto ad inizio marzo, probabilmente nella sfida contro il Sassuolo. Petagna è caduto anche lui al cospetto della legge dell’usura, è andato avanti nonostante degli acciacchi a causa della prolungata assenza di Mertens e Osimhen.