© foto di Federico Gaetano

Il Napoli segue con attenzione un talentuoso centrocampista del Sassuolo. Si tratta del classe '95 Stefano Sensi: il giocatore piace a Giuntoli ed Ancelotti ed i rapporti con l'agente Riso sono ottimi anche se non c'è stato ancora un contatto diretto tra Napoli e Sassuolo che però conferma l'interessamento. Come riporta Rai Sport il giocatore guadagna 500mila euro e gli azzurri potrebbero raddoppiare l'ingaggio ed aggiungere dei bonus, ma a gennaio Milan e Sassuolo non trovarono l'accordo sulla base di una trentina di milioni di euro.