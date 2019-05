© foto di Federico Gaetano

Nelle prossime ore il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli potrebbe decidere di volare in Polonia per seguire dal vivo il Mondiale Under 20 ed in particolar modo l'Argentina di Agustin Almendra,centrocampista del Boca Juniors. Nelle scorse settimane la richiesta era di 20 milioni, ma dopo i rumors siamo già arrivati a 30 milioni. Sul classe 2000 si è recentemente inserito il Porto, ma il Napoli ha dalla sua la preferenza del giocatore. Questo il punto della Gazzetta dello Sport sul Napoli.