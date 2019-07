© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Il Mattino presto il Napoli avrà un altro summit con Jorge Mendes, agente di James Rodriguez. Il Real Madrid, proprietario del cartellino del giocatore, in assenza di opzioni economicamente rilevanti, si trova davanti a due soluzioni: tenersi in casa un giocatore scontento o accettare l'offerta del Napoli di un prestito. Prima della partenza per gli Stati Uniti, Ancelotti spera di sapere il destino del colombiano