Napoli, pronta l'offerta da 15 milioni all'Olympiacos per il terzino Tsimikas

Il Napoli pensa al mercato e per il ruolo di terzino sinistro è pronto a formulare un'offerta da 15 milioni di euro all'Olympiacos per Kostas Tsimikas. Il suo nome è in cima alla lista dei giocatori da trattare, perché il suo è un profilo che intriga parecchio sia la dirigenza sia l’allenatore. La discussione tra i due club è destinata a andare avanti a lungo, però, perché i greci valutano il giocatore 20 milioni, 5 in più di quanto ha intenzione di offrire il Napoli. Con i bonus la distanza potrebbe comunque essere limata.