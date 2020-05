Napoli, pronto il rinnovo di Meret: al termine dell'emergenza Coronavirus incontro per chiudere

vedi letture

Il Napoli è pronto a fare un'offerta per il rinnovo ad Alex Meret. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club ha avuto un contatto con l'agente del portiere per prolungare l'accordo in modo da far sentire la fiducia al giocatore dopo una stagione difficile dal punto di vista del dualismo con Ospina. Quando le cose torneranno alla normalità, o quasi, ci sarà un incontro per provare ad arrivare all'accordo.