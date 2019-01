Napoli, Raiola propone Lozano: Giuntoli chiede uno sconto al PSV

© foto di Imago/Image Sport

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli c'è anche Hirving Lozano, attaccante del PSV che sta brillando in questa stagione, in Olanda e in Europa. Si tratta, però, di un'operazione per la prossima estate. Mino Raiola, suo agente, l'ha proposto al Napoli e Cristiano Giuntoli, a cui il giocatore piace, chiederà uno sconto sulla richiesta di 35 milioni del club olandese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.