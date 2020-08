Napoli, respinta offerta da 20 milioni più Younes per Boga: il Sassuolo vuole solo cash

Corsa a tre per Jeremie Boga. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’esterno del Sassuolo ci sarebbero in corsa Napoli, Atalanta e Borussia Dortmund.

Il quotidiano sottolinea come il Sassuolo non accetterà offerte inferiori ai 40 milioni, ricordando come la prima proposta del Napoli (20 milioni più il cartellino di Younes) sia stata respinta. Il Napoli ha provato anche ad inserire alcuni giovani per ingolosire il Sassuolo, che si è mostrato però irremovibile.