© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sono ripresi i colloqui con Carlo Ancelotti per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2021 di altri tre anni e quindi spostare il termine al 2024. Un'idea che piace anche all'allenatore che si trova benissimo in azzurro e soprattutto che ha un ottimo rapporto con lo stesso presidente.