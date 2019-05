© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo più di un exploit con l'Atalanta, Timothy Castagne ha attirato a sé gli occhi dei grandi club e tra questi c'è anche il Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino rilancia l'idea legata all'esterno sinistro belga, sul quale però c'è la concorrenza di Milan, Roma e diversi club di Premier League. Non sarà semplice strapparlo all'Atalanta, eppure quello del classe '95 è un nome che spesso si sente dalle parti di Castel Volturno per il suo valore e per i parametri economici in linea con la filosofia societaria.

Alternative - Quello del mancino dell'Atalanta non è l'unico nome per la fascia che potrebbe perdere Mario Rui in estate. Il vecchio pallino è Grimaldo del Benfica, la cui valutazione però è ancora la stessa di un anno fa: 40 milioni di euro, la cifra della clausola rescissoria. L'altra soluzione da prendere in considerazione è Theo Hernandez, che a fine stagione rientrerà al Real Madrid dal prestito alla Real Sociedad. Il terzino francese è sulla lista cessioni della Casa Blanca, che però continua a chiedere 30 milioni.