Non solo Gonzalo Higuain. Secondo il Daily Mirror Maurizio Sarri, per il suo Chelsea, sta puntando anche Elseid Hysaj del Napoli. Un fedelissimo della sua esperienza azzurra, ma il suo eventuale arrivo a Stamford Bridge potrebbe creare qualche problemino nello spogliatoio. Cesar Azpilicueta, uno dei senatori Blues, non vedrebbe infatti di buon occhio l'arrivo dell'esterno albanese.