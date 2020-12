Napoli, scarico, stanco e con tante assenze: Gattuso si arrende al crollo verticale

Una magia di Lorenzo Insigne evita al Napoli la terza sconfitta di fila in campionato. Il Napoli agguanta nel recupero il pari contro il Torino, ultimo in classifica, dopo una prova di enorme difficoltà, girando a vuoto col palleggio senza mai riuscire ad impensierire realmente la squadra di Giampaolo. Basta una prova semplicemente di applicazione agli ospiti per rischiare di portare a casa l'intera posta in palio dallo Stadio Maradona, grazie al gol del napoletano Izzo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Solo una prodezza del capitano del Napoli, su una giocata individuale, salva alla fine Gattuso e tiene i granata ancora in fondo alla classifica.

"Siamo arrivati scarichi, stanchi, con tanti giocatori assenti - le parole di Rino Gattuso al termine della gara -. Anche Lozano è mancato, che ha fatto un miracolo per entrare. Perciò ce lo teniamo stretto questo punto. Bisogna capire in che condizioni arrivavamo a questa sfida, gli ultimi dieci giorni non abbiamo gestito bene perché mancano giocatori importanti. Quando per quattro mesi si gioca ogni tre giorni ci sta". Oltre allo spessore dei giocatori fuori, a partire da Mertens ed Osimhen, le assenze hanno evidentemente impedito a Gattuso di continuare a ruotare la rosa, spremendo diverse secondo linee e disputando così due prove disastrose con Lazio e Torino. Al di là del discorso fisico resta però preoccupante, soprattutto in quest'ultima sfida, la totale assenza di idee della squadra. A Gattuso dunque il compito di riportare il Napoli su livelli accettabili dopo le feste, in vista della Supercoppa e per sfruttare un calendario sulla carta favorevole (che proporrà in serie Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina, Verona, Parma e Genoa), ma servirà un altro Napoli perchè quello delle ultime due gare faticherebbe a mantenere anche le ultime posizioni europee.