Napoli, se salta Osimhen ripartirà la caccia all'attacco: Immobile e Jovic i preferiti

Se dovesse saltare la trattativa per Victor Osimhen, il Napoli sarebbe costretto a virare sulle alternative per rinforzare l'attacco in vista dell'anno prossimo. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, Ciro Immobile è il preferito di Rino Gattuso, Luka Jovic del Real Madrid invece risponderebbe alle esigenze della società, sempre attenta all'età: per quest'ultimo il club azzurro potrebbe pensare anche ad un prestito con diritto di riscatto.