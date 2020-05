Napoli, sempre viva l'ipotesi Kean per l'attacco. Allan-Lozano nella maxi-operazione?

Il Napoli continua a lavorare in vista del prossimo mercato: in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Dries Mertens e Arek Milik, il club azzurro si guarda intorno e secondo l'edizione de il Corriere dello Sport avrebbe messo nel mirino il profilo di Moise Kean.. Il calciatore, in forza all'Everton di Ancelotti, potrebbe entrare in una maxi operazione con con Allan e Lozano. Kean è in cerca di riscatto e di consacrazione, ma da battere c'è la concorrenza della Roma.