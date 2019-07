Potrebbe sfumare la pista Nicolas Pépé per il Napoli. Anzi, sfumerà sicuramente stando a quello che scrive la BBC Sport, secondo cui l'Arsenal avrebbe scalzato la concorrenza del Napoli per l'attaccante ivoriano. I Gunners hanno un accordo con il Lille sulla base di 80 milioni di euro, con pagamento dilazionato in più rate, ma la differenza la fanno gli agenti.

Accordo con gli agenti - Stiamo raccontando che a decidere, oltre al giocatore, sono gli agenti e probabilmente così sarà. L'Arsenal ha raggiunto con loro un'intesa per un quinquennale, un accordo soltanto da formalizzare, limare nei dettagli. E quei dettagli sono proprio le commissioni, ago della bilancia dell'affare. Sarà fatto nelle prossime 24-48 ore - si legge - e non dovrebbero esserci particolari intoppi. Il Napoli ha l'accordo col Lille, ma l'agente avrebbe respinto la proposta fatta dal sodalizio azzurro nel faccia a faccia avvenuto a Dimaro ieri l'altro.