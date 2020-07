Napoli, si intensificano i contatti per Under. Possibile l'inserimento di una contropartita

Non c'è solo Osimhen nella testa degli uomini mercato del Napoli per l'attacco. Al centro dell'attenzione, come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è anche Cengiz Under della Roma. I contatti con l'agente, si legge, si sono intensificati e il giocatore ha mostrato interesse per la piazza partenopea. Sul piatto la richiesta della Roma di 30 milioni di euro per il calciatore turco che, però, il Napoli ritiene fuori mercato ed è pronta ad abbassare con l'inserimento di una contropartita tecnica.