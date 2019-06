Napoli, su Verdi arrivano interessamenti anche dalla Cina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ci sono solo Torino e Sampdoria sulle tracce di Simone Verdi, attaccante in uscita dal Napoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, l'ex Bologna avrebbe ricevuto anche alcune proposte dalla Cina. Ancora sconosciuti i nomi dei club interessati. Per la cessione di Verdi il club partenopeo chiede circa 20 milioni di euro.