Napoli, sull'obiettivo Rashica smentite dal Werder Brema: "Nessuno ci ha contattato"

Il direttore sportivo del Werder Brema, Frank Baumann, ha negato trattative per il talento kosovaro Milot Rashica. Il giocatore è stato accostato anche al Napoli: "Non ci sono stati contatti con nessun club. Nessuno si è rivolto a noi, non c'è nulla di specifico". 23 anni, nonostante la stagione difficile del Werder il giocatore è riuscito a segnare 10 reti e servire 5 assist in 27 partite, considerando tutte le competizioni.