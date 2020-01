© foto di Federico De Luca

Summit per il futuro del Napoli martedì scorso, dopo aver metabolizzato la sconfitta interna contro l'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Aurelio De Laurentiis ha voluto incontrare, assieme al figlio Edoardo, il tecnico Gennaro Gattuso per fare un punto della situazione.

La prossima stagione per il club azzurro sarà quella del rilancio, con De Laurentiis jr che assumerà sempre più centralità nel progetto partenopeo come primo referente del tecnico assieme al ds Cristiano Guintoli che continuerà ad avere le redini del mercato.