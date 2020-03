Napoli, tante piste per la punta del futuro: torna di moda Azmoun

Giuntoli non segue solo piste "vicine" come quelle che portano a Moron del Betis o a Mateta del Mainz, ma anche una pista più lontana che porta direttamente in Russia a San Pietroburgo. Il giocatore che piace è l'iraniano Sardar Azmoun che non si tratterebbe ovviamente di una scommessa visti i tempi, ma una tentazione che era già stata presa in considerazione nel mese di gennaio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.