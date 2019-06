Napoli, tanti tasselli ma il maxi-investimento ci sarà per l'attaccante

In attesa dell'annuncio ufficiale, ieri Giovanni Di Lorenzo è diventato un giocatore del Napoli ed il primo rinforzo estivo per circa 9mln di euro. Il laterale classe '93, dopo le visite svolte a Villa Stuart, in un hotel sul lungomare ha firmato il quinquennale con il club partenopeo alla presenza del ds Giuntoli. Non c'era De Laurentiis, a Capri per la festa (anticipata) di compleanno di Ancelotti, da dove ha parlato del primo rinforzo, ma soprattutto delle strategie di mercato del club: "Di Lorenzo? È il primo regalo per Ancelotti. E' un bravissimo terzino che stavamo verificando. Lui - ha proseguito a Sky - ha 26 anni e credo sia ancora molto giovane e un validissimo acquisto".

Il Napoli interverrà anche per un laterale sinistro, considerando che oltre Hysaj andrà via anche Mario Rui. Poi con ogni probabilità per un centrocampista - nonostante la possibile permanenza di Allan - per completare il reparto, col nome di Veretout sempre in pole position, ma l'investimento più importante verrà fatto per un attaccante: "Il Napoli sarà sicuramente più forte. Il primo anno è servito a Carlo per rientrare nel clima del nostro campionato e valutare chi non giocava con Sarri. Dobbiamo trovare un grandissimo attaccante - ha proseguito De Laurentiis -. E' quello che dobbiamo trovare. Dobbiamo trovare un grande attaccante ma soltanto se è quello giusto faremo lo sforzo per prenderlo". Un profilo che potrebbe portare il club anche ad un investimento intorno ai 40mln, con i nomi di Lozano e Rodrigo sempre molto caldi, e che non corrisponde all'identikit di Quagliarella, considerato più un elemento per completare il pacchetto: "Il mio era un atto d'amore e di simpatia, un bel gesto. Se lui fosse stanco e volesse venire a fare qualche partita, la nostra porta resterà aperta".