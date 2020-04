Napoli, torna di moda Tsimikas. Per la corsia destra piace Faraoni dell'Hellas

vedi letture

Kostas Tsimikas e Davide Faraoni obiettivi del Napoli per il prossimo mercato. Il greco è stato trattato anche a gennaio e solo la mancata cessione di Ghoulam ha frenato l'affare che potrebbe tornare in auge in futuro. Per quel che riguarda il giocatore dell'Hellas Verona sarebbe perfetto per l'out destro e nei prossimi mesi ci saranno contatti tra le parti. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.